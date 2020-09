Le temple protestant de Saumur va recevoir l'aide du Loto du patrimoine

C’est une bonne nouvelle pour la communauté protestante de Saumur : le Loto du patrimoine va donner un coup de pouce à la rénovation de leur temple. Situé place de l’Arche-dorée, ce monument classé, datant du XIXe siècle, accueille toujours le culte chaque dimanche matin.



Mais le temple, qui appartient à la Ville de Saumur, a besoin de gros travaux, notamment d’étanchéité. Le chantier doit démarrer début 2021. Il y en a pour près d’un million d’euros. L’aide du Loto du patrimoine, quel que soit son montant, sera donc la bienvenue.

Un air de temple grec

La façade du bâtiment a des allures de temple grec. « Au XIXe siècle, c’était la mode de faire des bâtiments ressemblant aux temples grecs, avec le triangle au-dessus et les colonnes doriques », rappelle Charles Young, membre du conseil presbytéral du temple.

Aujourd’hui, seule une trentaine de fidèles assistent au culte, mais au XVIIe siècle, sous Henri IV, Saumur était une place forte des protestants. « Avant la révocation de l’édit de Nantes, un tiers de la population de Saumur était protestante », assure Charles Young.

Saumur, ancienne place forte protestante

« Il y avait même une académie protestante, où beaucoup de jeunes venaient faire leurs études, dont l’Anglais William Penn, fondateur de la Pennsylvanie, qui a donné son nom à la place derrière le temple », poursuit-il.

« C’est un peu l’origine de l’école de cavalerie, ajoute-t-il, parce que tous ces étudiants étaient relativement fortunés, faisaient du cheval, et c’est comme ça qu’est née l’école de cavalerie. »

L'exil à l'origine du vignoble sud-africain

Il y avait alors un grand temple de 500 places, détruit juste avant la révocation de l’édit de Nantes par Louis XIV en 1685. « A ce moment-là, tous les protestants de Saumur sont partis, ou se sont convertis au catholicisme, mais la majorité sont partis. »

Ils se sont exilés en Hollande, en Allemagne, en Angleterre mais aussi en Afrique du Sud, qui est alors une colonie néerlandaise. « Le vignoble sud-africain a d’ailleurs été constitué, à l’origine, par des vignerons protestants qui ont émigré. »

Le temple sous les bombes alliées

Il faut attendre le Concordat de 1801, sous Bonaparte, pour que leur culte soit de nouveau autorisé. « Mais il n’y avait plus de protestants à Saumur, et c’est une petite communauté, anglaise à l’origine, qui a fait reconstruire ce temple, terminé en 1843. »

Mais aujourd’hui, le temple prend l’eau. Les dégâts remontent à la Seconde guerre mondiale, lors des bombardements alliés. « La sacristie derrière le temple a été détruite, la rosace qui était au fond aussi, la toiture a souffert… » énumère Charles Young.

Priorité au toit et à la verrière

« Elle a été refaite, mais mal refaite, donc la toiture risque de s’effondrer, explique-t-il. La charpente est à refaire, il y a d’ailleurs une fuite dans le toit, donc c’est l’étape la plus urgente : mettre le temple hors d’eau. »

A l’intérieur, comme dans un temple grec, les murs n’ont pas de fenêtres : la lumière vient d’en haut, mais la verrière du toit, ornée de trois rosaces, est en mauvais état.

« Il y a des carreaux cassés, montre Charles Young, et comme ils tombaient de temps en temps, on a fait mettre un filet pour que ça ne tombe pas sur les fidèles. »

Tuffeau rongé par l'eau

Après le toit et la verrière, le deuxième chantier sera de rénover l’un des murs extérieurs. « Malheureusement, les gouttières sont en mauvais état donc le mur prend l’eau, et ça ronge le tuffeau, surtout la base, déplore-t-il. Il faut tout refaire, par placage, et ça coûte très cher. »

Pour aider la Ville à payer les travaux, avant même le Loto, la Fondation du patrimoine a lancé un appel aux dons, en décembre 2019, afin de lever 30 000 euros. Elle n’a pu collecter que 3 700 euros pour le moment.

Loto, concert et appel aux dons

Un concert classique sera donné au profit des travaux le dimanche 20 septembre à 17 h, lors des Journées du patrimoine, où le temple sera ouvert à la visite l’après-midi, le samedi 19 et le dimanche 20.

Les tickets du Loto du patrimoine sont en vente depuis le 31 août. Les cinq tirages auront lieu entre le 9 et le 19 septembre.