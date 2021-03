Le temps du patrimoine - 14 mai 2021 à 11:30

Tous les 2èmes et 5èmes vendredis du mois à 11h35, rediffusion le dimanche à 11h30

Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine est un organisme privé indépendant à but non lucratif dont la mission est de sauvegarder et valoriser le patrimoine français de proximité. Elle a donc pour mission de promouvoir la sauvegarde le patrimoine rural, religieux et industriel. Découvrez les sites et monuments soutenus par la Fondation du Patrimoine dans l'Hérault.