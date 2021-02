Le tout premier syndicat d'initiative

Afin de bien coordonner toutes les manifestations organisées à Grenoble, afin d'en créer d'autres aussi, d'attirer des touristes, de créer des hôtels, des centres d'accueil, quatre grenoblois décidèrent de fonder un organisme nouveau : M. de Montal, Arnaud Chabran, Henri Ferrand et Joseph Jullien-Février. C'était en 1889. Ils lui donnèrent le nom de Syndicat d'initiative. Leur première mission : faire de Grenoble un centre touristique important, aménager et multiplier hôtels, moyens de transport et routes en montagne et en même temps, créer des organes nouveaux de propagande et de publicité. De très nombreuses villes allaient très vite imiter Grenoble.