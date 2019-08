Le traitement de l'eau en viticulture (rediffusion du 02/10/2018)

L'eau est essentielle à toute vie, la culture de la vigne n'y échappe pas, en dehors de la pluie qui l'abreuve que devient l'eau servant à son traitement?

Ou va l'eau souillée des machines viticoles ? c'est pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, qu'avec l'aide de Chloé IMBERT, du BNIC (bureau national interprofessionnel du cognac), je reçois:

Madame Laëticia FOUR, responsable développement durable au BNIC

Madame Angélique QUERAUD, animatrice de la gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques au syndicat mixte du bassin versant du Né.

Monsieur Michel AMIAUD, ajoint au maire d'ARS, viticulteur en retraite qui nous accueille chez lui.