Le transfert de l'église paroissiale de Faveraye vers Machelle

Le 2 août 1791, les responsables du Directoire du district de Vihiers, font un arrêté concernant le bourg de Faveraye. Celui-ci stipule qu’il fallait prévoir l’implantation d’une église au centre du village de Mâchelles.

Soixante ans plus tard, le 13 mars 1851, la porte d’entrée de la nouvelle église s’ouvre et laisse entrer le clergé et les premiers fidèles. On espérait que ceci mettrait fin aux querelles des habitants de Faveraye et de Mâchelles. Les Faveréens ne pouvaient admettre le transfert du culte dans ce nouvel édifice. Les explications d'Elisbaeth Verry, directrice des archives départementales du Maine-et-Loire.