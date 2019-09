Le triangle cistercien (2/4) Le monastère de Poblet en Catalogne

Fondé en 1150 par le comte de Barcelone, Raimond-Bérenger IV (1113-1162), et des moines cisterciens venus de l'abbaye de Fonfroide, près de Narbonne, le monastère de Poblet est vrai un chef d'œuvre de l'art roman et gothique, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1991. Abandonnés en 1853 à cause de la sécularisation des biens religieux, les lieux ont vu revenir une communauté en 1940. Aujourd'hui, ils sont une trentaine à vivre à Poblet. Parmi eux, le Père Joseph-Marie Recasens, qui nous fait le privilège nous guider à l'intérieur de la clôture, cet espace réservé aux moines.



Poblet, joyau du triangle cistercien

Alors que des millions de visiteurs se rendent chaque année à Barcelone, fort peu prennent le temps de pénétrer dans l'arrière-pays catalan. Dans des paysages vallonnés, plantés d'oliviers, d'amandiers et de vigne, se trouve, à quelques kilomètres de Barcelone, de Tarragone et de Lérida, ce que l'on appelle la route ou le triangle cistercien : trois monastères cisterciens qui sont de véritables joyaux de l'art roman et gothique catalan. Le plus célèbre et le plus prestigieux d'entre eux est le monastère de Poblet.



Le plus grand monastère d'Europe

La clôture se présente comme un petit village, avec ses rues et ses places. D'ailleurs, Poblet est l'abbaye habitée la plus grande d'Europe. Avec le monastère de Santa Maria d'Alcobaça, au Portugal, l'abbaye de Fontenay, en Côte-d'Or, et l'abbaye de Maulbronn en Allemagne, elle fait partie des quatre abbayes cisterciennes classées au Patrimoine mondial de l'Unesco. Mais elle est la seule encore habitée par une communauté religieuse.



La clôture, là où vivent les moines

La clôture c'est là où vivent et travaillent les moines. Des activités liées à la vie quotidienne, de la formation des novices, à l'entretien de la bibliothèque ou à la préparation des repas. Et surtout, les religieux vivent de leur travail de la reliure, de l'imprimerie et de la céramique. Vivant dans un montastère entouré de vignes, la communauté a confié l'entretien de ses terres à une société privée qui produit le vin de Poblet.

Émission d'archive réalisée en 2011