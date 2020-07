Le triangle cistercien (4/4) L'abbaye Sainte-Marie de Vallbona

C'est par une belle route vallonée, bordée d'amandiers et d'oliviers, que l'on arrive à Vallbona de las Monjas. Nous sommes dans la province de Leida en Catalogne. Et après Poblet et Santes Creus, c'est ici la troisième étape de ce que l'on appelle le triangle cistercien. L'abbaye Santa Maria de Vallbona est au cœur de ce petit village agricole. Elle est habitée par une communauté cistercienne féminine.



Le triangle cistercien

Alors que des millions de visiteurs se rendent chaque année à Barcelone, fort peu prennent le temps de pénétrer dans l'arrière-pays catalan. Dans des paysages vallonnés, plantés d'oliviers, d'amandiers et de vigne, se trouve, à quelques kilomètres de Barcelone, de Tarragone et de Lérida, ce que l'on appelle la route ou le triangle cistercien : trois monastères cisterciens qui sont de véritables joyaux de l'art roman et gothique catalan : Poblet, Santes Creus et Vallbona.



Une abbaye au cœur du village

Au XIIe siècle, c'était une communauté d'ermites, hommes et femmes, qui vivait là, dans ces lieux particulièrement isolés. Le premier monastère cistercien a été construit en 1174 et ce qui étonne d'emblée c'est de voir combien il est inséré au cœur du village. À l'époque on ne permettait pas aux moniales de vivre de façon trop isolée : c'est le village qui a été construit autour du monastère et non l'inverse !

Émission d'archive réalisée en 2011