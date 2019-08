Lequinio : le terroriste qui dénonça la Terreur face à Robespierre

Enfant terrible de la Révolution, le conventionnel breton Joseph Lequinio incarne l’idéologie terroriste révolutionnaire à son paroxysme, son athéisme et son antichristianisme le plus poussé. Et pourtant, celui qui fut représentant en mission à Fontenay-le-Comte en décembre 1793, réprimant lui-même une révolte de prisonniers vendéens par le meurtre de sang-froid du meneur, cet homme est plein de paradoxes. Il fit la chasse aux nobles et épousa quand même une représentante d’une des plus illustres familles de la haute-noblesse, il incarna la pureté et le jusqu’au-boutisme à l’image d’un Carrier ou d’un Francastel, et pourtant il osa plaider la cause des vendéens à la face de Robespierre en demandant l’arrêt du massacre de 1794. Portrait dans cette émission d’un terroriste qui dénonça la terreur.