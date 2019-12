Les 60 ans de la Vie Mancelle et Sarthoise

Toutes les 2 semaines, le lundi à 19h15

L'émission qui fait la part belle à l'histoire et au patrimoine de notre département de la Sarthe. Zoom sur certains dossiers du magazine Maine découvertes avec Virginie Robert, Marine Leray et leurs invités qui nous présenteront le patrimoine matériel et immatériel sarthois. Publié sous l’égide de l’Association Culturelle et Touristique du Mans et de sa Région, le magazine La Vie Mancelle & Sarthoise parait depuis bientôt 60 ans. Entièrement consacré à la culture, à l’histoire et au patrimoine de notre département, il est publié 5 fois par an. Diffusion sur abonnements, dans les librairies mancelles et tous les points presse de la Sarthe. Coup de projecteur une fois par mois sur des articles de la publication du moment.