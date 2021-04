Les Amis du Vieil Angers: la plus ancienne association de défense du patrimoine

La ville bouge . Ce n'est pas seulement un slogan pour week-end sportif . C'est une réalité urbanistique . Mais , pour éviter les errements des années 60 , où Angers a perdu deux vieux quartiers , St Michel et St Nicolas , pour cause de démolitions intempestives , la plus vieille association de défense du patrimoine , les Amis du Vieil Angers , monte au creneau .

Et a fait aboutir le projet de création d'un site patrimoine remarquable . Et suit attentivement les projets de restructuration du centre ville . Guy Massin le Goff , président de cette association , raconte ses combats .