Les Andelys : la Fontaine Sainte-Clotilde (3/5)

Non loin de la Collégiale Notre-Dame des Andelys se trouve une fontaine un peu particulière. Pour ce troisième épisode d'Impressions Normandes aux Andelys, nous sommes à la Fontaine Sainte-Clotilde.

Coralie Menanteau, Directrice de la Culture et du Patrimoine de la ville, nous raconte son histoire.



https://www.ville-andelys.fr/fontaine-sainte-clotilde-2/



