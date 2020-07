Les apparitions mariales de Notre Dame du dimanche à St Bauzille de la Sylve

Au XIX e siècle l’extension de la vigne a amené la richesse en Languedoc et plus particulièrement dans l’arrière-pays montpelliérain. La région connait de ce fait un véritable relâchement des mœurs et en particulier une baisse des fréquentations des églises le dimanche. Le travail du dimanche devient le fait de petits propriétaires et des journaliers. Auguste Arnaud est de ceux-là jusqu’à ce dimanche 8 juin 1873 où, par une apparition remarquable, la Vierge Marie lui rappelle ses devoirs de chrétien...