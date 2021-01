Les ballons du siège de Paris & Armand Crochard, peintre Manceau

Retour aujourd'hui sur deux nouveaux articles tirés du N°456 de la Vie Mancelle et Sarthoise. Avec pour commencer, " Les ballons du siège de Paris et le musée de l'homme volant à sablé sur Sarthe ", en compagnie de Jean-Pierre Guyard. Et en seconde partie d'émission, Jacques-Henry Minier, revient pour nous sur la vie du peintre manceau Armand Crochard.