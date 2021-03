Les bateaux-jouet Borda et le quartier du Gué-de-Maulny

" Les bateaux-jouet Borda " ou encore " Le quartier du Gué-de-Maulny ", deux nouveaux articles tirés du N° 467 de la Vie Mancelle et Sarthoise, que développent aujourd'hui Francis Landier et ses invités, Jacques-Henry Minier et Gérard Blanchard, rédacteurs à la Vie Mancelle et Sarthoise. Au micro également de Trésors de Sarthe, une invitée surprise, en live et en studio, pour la pause musicale.