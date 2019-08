Les bateliers sur la Loire

Balade sur les bords de Loire, à la Chapelle-sur-Loire, à la frontière de l’Anjou et de la Touraine, où des passionnés font revivre la batellerie à voile traditionnelle. Même si aujourd’hui le commerce fluvial a cessé et que le nombre de pécheurs professionnels a diminué, ces passionnés reconstruisent des anciens bateaux à voile de la Loire : gabares, toues ou futreaux qui permettent de faire découvrir aux estivants l’exceptionnelle richesse de la faune et de la flore du plus grand fleuve de France mais aussi réputé le plus dangereux. Embarquement en compagnie de Thomas Cauchebrais de RCF Anjou