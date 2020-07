Les Chabot : une saga familiale vendéenne à travers les siècles

La famille de Chabot est une des plus vieilles familles de Vendée. Son histoire se perd et se mêle avec les pages les plus emblématiques de l'historie vendéenne. Enquête sur une saga familiale de la Révolution à la Seconde guerre mondiale. Une saga familiale qui vient de faire l'objet d'une récente publication, fruit de nombreuses recherches, de consultations d’archives privées, d’innombrables notes et de conversations.