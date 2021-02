Les chantiers du quartier de la Doutre à Angers

Ce vieux quartier d'Angers a failli être rasé, et fut sauvé grâce à la mobilisation des militants de l'Association Renaissance de la Doutre. Son Vice Président, Paul Iogna-Prat explique les combats qui ont réellement abouti à la restauration des plus beaux hôtels particuliers... et bientôt à l'Abbaye du Ronceray. Mais deux gros chantiers sont en cours : la construction de logements dans l'ancien Foyer d'Ambray et dans une partie des locaux du Couvent des Bénédictines du Calvaire, rue Vauvert. Deux beaux vestiges d'un patrimoine ancien, qui ont fait l'objet d'âpres négociations avec la Mairie et le promoteur. On promet de restaurer à l'identique et de redonner du lustre aux espaces verts.