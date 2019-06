Les cimetières, un lieu de préservation du patrimoine ?

La Toussaint est l'occasion de se rendre au cimetière. Or, le cimetière est un lieu de création botanique et artistique, autour du double message de ce lieu : chagrin et espérance. Isabelle Le Manio, adjoint au Maire d'Angers, chargée des Parcs et Jardins, et des cimetières, repond à nos questions sur la préservation de ce patrimoine.