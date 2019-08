Les Doryphores

L'équipe de Goules à Orailles, reçoit chaque semaine un invité passionné et passionnant qui nous parle d'histoire, de littérature et de rubriques variées, le tout, en Gallo, la langue de Haute-Bretagne. Emission présentée par Bertegn Galezz avec

Daniel VALON

Jean GUERIN, Arlette LE GUILLOUX, André DERNET,Jean-Yves KERBOEUF.



Aujourd'hui ils nous content une petite histoire judiciaire et nous parlent des doryphores.