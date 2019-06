Les édifices cultuels dans la 2nde moitié du XXe siècle (rediffusion)

Constructions, reconstructions ou réaménagements... Tour d'horizon des édifices cultuels dans la seconde moitié du XXe siècle en Lorraine en compagnie de Mireille-Bénédicte Bouvet, conservateur général du patrimoine et chef du service de l'inventaire et du patrimoine région Grand Est et de Martine Tronquart, conservateur en chef du chef du patrimone au service de l'inventaire général du patrimoine région Grand Est.