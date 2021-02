Les églises du label "Patrimoine du XXe siècle"

Le patrimoine du 20e siècle n'est pas toujours évident à se représenter. Pour tant, il est bel et bien reconnu par un label. Ce dernier distingue des édifices, mais pas que, en fonction de certaines qualités et particuliarité qu'il met en avant. Ce concerne aussi bien des magasins comme des églises. C'est le cas au Mans comme nous le détaille Franck Miot, directeur du service patrimoine de la ville du Mans et Julien Hardy, guide conférencier et spécialiste des églises du Mans du 20e siècle.