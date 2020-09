Les épidémies en Sarthe & la Porsche 917

" Quand le ciel leur tombait sur la tête ", un article de Gérard Blanchard qui revient sur l'histoire des épidémies en Sarthe au fil des siècles. Ou encore " La Porsche 917, une fantastique bête de course ", par Patrick Maiche, Francis Landier et ses invités se penchent cette semaine sur deux articles tirés du numéro de rentrée de la Vie Mancelle et Sarthoise, le magazine historique et patrimonial préféré des Sarthois.