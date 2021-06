Les excès de la Belle Époque

La Belle Epoque a voulu oublier tous les mauvais souvenirs du temps passé : des années de misères et de famines pour les nombreux citoyens. Mais elle a voulu aussi oublier tout ce qu'avait apporté auparavant la chrétienté au peuple qui souffrait et notamment de nombreuses sociétés d'entraide et de prévoyance qui soulageaient bien des misères...