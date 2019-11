Les héros de la Vendée

Vous les connaissez : Lescure, Bonchamps, Charrette et les autres…Ce sont les grands chefs Vendéens. Leur destin inédit, celui d’anonymes rentrés dans l’Histoire comme des météores, a été mis en parallèle dans une galerie de portraits par l’historien Jean-Joël Brégeon. Une manière assez inédite de présenter ensemble ces neuf chefs qui ont fait les grandes heures de 1793 et de découvrir ce qui les unissait, ce qui les différenciait….Tous ils ont combattu jusqu’au bout pour la liberté de conscience, contre le totalitarisme et pour ne pas abandonner leurs paysans. Tous ils ont été broyés par la guerre, mais par leur sacrifice ils ont offert la paix aux populations de l’Ouest. Une génération spontanée de héros presque inédite dans l’Histoire de France et que l’on ne retrouvera que bien après avec la Résistance.