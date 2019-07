Arnaud de Villeneuve et Gui de Chauliac figurent parmi les plus grandes personnalités de la faculté de médecine de Montpellier au Moyen-Âge, le premier, médecin aux connaissances encyclopédiques, le deuxième chirurgien, dont l'ouvrage "la grande chirurgie" - et son abrégé, le "Guidon" a été édité jusqu'au XVIII° siècle.

