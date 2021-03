Les nouveaux locaux de l'école ECCOFOR-Juralternance à Dôle

1400m2, c’est la surface des nouveaux locaux de l’école de production ECCOFOR-Juralternance de Dole, composée de deux ateliers, de trois salles de cours et de bureaux administratifs.

Ce déménagement va permettre à ECCOFOR de développer de nouveaux projets de formation et d'accueillir plus d'élèves dès la rentrée prochaine.

Son directeur Jean-Yves Millot est interrogé par Guillaume Rochon pour commencer cette nouvelle Carte Postale.