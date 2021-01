Les Pénitents Noirs d'Avignon

Tous les jeudis à 19h30 Tous les s à

Quelques mesures de Verdi, la Force du Destin, nous amènent à découvrir l’histoire de notre patrimoine historique et artistique. Les Histoires de patrimoine à travers des thèmes très divers nous aident à comprendre comment la petite histoire s’inscrit dans la grande et pourquoi les œuvres d’art transforment le monde, et donc notre vie.