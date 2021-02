Les reliques : une pieté populaire qui ne se dément pas !

En Anjou , la relique la plus " chère" est ce morceau de la Croix du Christ , en chassé dans un reliquaire sublime , baptisé Croix d'Anjou .

Gardé par la communauté des religieuses de la Girouardière à Baugé , il fait l'objet d'une vénération qui perdure au fil des temps . A l'heure des pandémies , on ressort les reliques . Alors qu'est ce qu'une relique ? Qui lui donne ce statut et l'authentifie ? Quelles régles entoure leur urilisation ? Le Père Denis Richard , théologien et lithurgiste , va accueillir dans sa paroisse , la relique de Sainte Bernadette . Il nous dit cette piété toujours en cours , et le regard bienveillant de l' Eglise sur la vénération des reliques ."