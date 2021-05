Les rendez-vous au jardin les 4, 5 et 6 juin

sur la thématique de la transmission des savoirs avec Aurélie VANITOU Chargée de protection monuments historiques - Correspondante jardins pour parler de la 18e édition des Rendez-vous aux jardins, 4, 5 et 6 juin. Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe, s'associeront cette année à cette grande fête européenne des jardins et nous offriront des moments précieux de découverte et d'échange.