Ce sont les chevaux qui tiraient les premiers tramways qui glissaient sur des rails simplement posées en bordure des chaussées, retenus par des pitons enfoncés dans le sol. Puis apparement les tramways à vapeur adoptés par la compagnie des Voies Ferrées du Dauphiné (V.F.D) en 1894. Des tramways électriques apparaitront en 1899 et de nombreuses lignes seront créées (bien plus qu'aujourd'hui !). Mais ces tramways circulaient toujours sur des lignes simplement posées sur la chaussée et se contentaient donc de rouler entre les autres véhicules.