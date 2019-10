Louis Barbillion

Né à Compiègne en 1873, docteur es science physiques en 1899, Louis Barbillon fut appelé à Grenoble ou venait d’être créé l’institut d’électrotechnique. Il devient maître de conférence à la faculté des sciences et prit en 1905 la direction de l’institut alors qu’il n’avait que 32ans. Pendant 40ans, il consacra tout son temps au développement de cet institut, qui sera mondialement connu.



Il fonda en 1907 l’école française de papeterie et créa des enseignements d’hydraulique, d’électrochimie, qui vont donner naissance à d’autres écoles d’ingénieurs à Grenoble. Il écrivit de nombreux ouvrages scientifique, on lui doit « la bibliothèque de l’ingénieur » appelée familièrement " la collection Barbillion" qui réunit en 45 volumes une somme prodigieuse de connaissances