Lunel au XXème siècle

Les "vidourlades", tristement célèbres pour les dégâts provoqués par ces crues brusques et puissantes du Vidourle, ont aussi fertilisé la terre. Maraichage, vergers et vignobles avec son célèbre muscat de Lunel, nécessitent beaucoup de main d’œuvre. Lunel, historiquement carrefour commercial pour le sel et les céréales, a toujours été une terre d'accueil et au XXème siècle, un refuge pour les espagnols, les belges, les italiens, les turcs, les "pieds-noirs", les maghrébins.