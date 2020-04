Marcel Hordenneau : le déporté miraculé

Dans cette émission : rencontre exceptionnelle. Il a 98 ans, et toujours bon pied, bon œil. Il passe ses journées en témoignant de sa jeunesse de déporté, à la fois dramatique et miraculeuse, auprès d’un public de collégiens ou de lycéens, il anime une page facebook très suivie. Cet homme c’est le sablais Marcel Hordenneau. Il y a 76 ans, Marcel Hordenneau, jeune vendéen de 21 ans originaire d’Olonne-sur-Mer, était déporté au camp de Griebo pour y rester jusqu’en avril 1945. Au cours de son STO, près de Stettin, il fut accusé de sabotage et d’inscriptions antinazies. Emprisonné, il fut torturé, puis condamné à mort. Au cœur du désespoir, le jeune Marcel s’abandonna à la Providence et au secours de la Vierge Marie. Aujourd’hui encore, il témoigne du miracle qu’il lui a permis de rester en vie.