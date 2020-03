Marguerite Martin, figure vendéenne oubliée du féminisme

Complètement oubliée aujourd’hui, elle a pourtant porté haut et fort la condition féminine et la condition des enfants dans la première moitié du XXe siècle : Marguerite Martin, née Brunet, née à L’Aiguillon-sur-mer, a fait ses premières armes à la Roche-sur-Yon et à Parthenay. Elle a donné sa première conférence publique à Fontenay en 1908 et écrit son premier ouvrage, « les droits de la femme » entre la Vendée et les Deux-Sèvres. Marguerite Martin fit néanmoins l’essentiel de sa carrière comme directrice de l’école maternelle d’Asnières, en région parisienne, très engagée auprès des fils d’ouvriers, et précurseuse de nouvelles méthodes pédagogiques. Elle fut aussi la première Vendéenne à rentrer dans un gouvernement, puisque Officier d’Académie, elle fut membre du Conseil supérieur de la protection de l’enfance du gouvernement Blum en 1936. Socialiste, franc-maçonne, syndicaliste, et libre-penseuse, enquête sur cette figure féminine oubliée.