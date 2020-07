Marie Claude Rousseau cherche la "petite" bête dans l'Apocalypse

Marie Claude Rousseau, attachée à la mission patrimoine de l'UCO, connait l'Apocalypse , le texte et la tapisserie, sur le bout des doigts.

Pour nous, elle décrypte le bestiaire qu'on y découvre, quant on a l'oeil averti. Ce carnaval des animaux nourrissent tant les visions de St Jean, que de Lurçat. Et les notres.