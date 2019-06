Marie de Guise, une Lorraine sur le trône d’Ecosse

La nouvelle reine est française, plus précisément de Lorraine. Née à Bar-le-Duc le 20 novembre 1515, elle est la fille aînée de Claude de Lorraine, duc de Guise, et la sœur de François de Guise, le futur défenseur de Metz en 1552. Princesse lorraine de haut rang, elle épouse en 1534 Louis II d'Orléans, duc de Longueville, un descendant du comte de Dunois qui avait combattu les Anglais avec Jeanne d’Arc. Mais Louis meurt deux ans plus tard, et très vite commencent les tractations pour la marier à Jacques V, roi d’Ecosse.