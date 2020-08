"Mémoire (s) d'historien : Fouché , Marie Antoinette ... et Stendhal

Emmanuel de Waresquiel a l'élégance des gens bien nés , et l'érudition d'un chercheur que l'histoire a saisi pour le meilleur . Sa biographie de Fouché va être adaptée pour le petit écran , après le succès de l'adaptation de " Juger la Reine " sur le procès de Marie Antoinette. Il a écrit un roman très personnel sur un auteur qui l'accompagne depuis longtemps : Stendhal . Et parle de ses études angevines , de l'histoire et de la mémoire ou des mémoires ... Une histoire très actuelle ."

Marie Laure Cazotte est choletaise ... et sort un livre le 20 octobre sur " ceux du fleuve" , soit les hommes et les femmes confrontés à la guerre de Vendée . Une histoire inspirée de l'épopée d'un de ses aieux .