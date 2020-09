Mesopotamia, une aventure patrimoniale en Irak

Depuis 2017, Pascal Maguesyan dresse l'inventaire des monuments religieux d'Irak et les photographie. La plupart ont été gravement endommagés de 2014 à 2017 par les troupes de l'état islamique, voire totalement détruits.

A l'occasion de la publication de "Mésopotamia: une aventure patrimoniale en Irak" (éditions Première Partie), Pascal Maguesyan, chargé de mission de l'association Mésopotamia Héritage, est l'invité de Thierry Lyonnet dans l'Entretien de la Semaine.

En juillet 2014, alors qu'il est voyage dans le sud du Caucase pour préparer un nouveau livre, Pascal Maguesyan découvre sur les chaînes de télévision l'invasion des plaines de Ninive et de Mossoul par Daech. "C'est pour moi un choc, particulièrement aigü puisque je découvre qu'en même temps qu'il persécute les personnes, Daesh s'en prend aussi au patrimoine. J'ai une conscience aigue du patrimoine parce que depuis une dizaine d'années, je voyage dans le sud-est anatolien à la découverte du patrimoine des communautés arméniennes et syriaques catholiques et orthodoxes et je découvre que les mêmes causes produisant les mêmes effets, là où il y a 100 ans, le génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens avait conduit à la destruction des hommes et de leur patrimoine, je découvre qu'en 2014, Daesh s'en prend de la même manière aux hommes et au patrimoine'".

Lorsqu'il rentre en France, il a alors la ferme conviction qu'il faut agir pas seulement pour sauver le patrimoine mais pour sauver les hommes à travers le patrimoine.

La Mésopotamie : berceau de notre civilisation

La Mésopotamie, rappelle-t-il, est "un creuset d'humanité". C'est en Mésopotamie qu'ont été fondées les premières cités Etats, qu'est née l'écriture, que sont nées la planification agricole, l'irrigation, le droit, les grandes spiritualités monothéistes...etc. "Nous sommes les héritiers de ces civilisations mésopotamiennes qui nous bercent d'histoires mythologiques et aussi d'une certaine actualité dramatique", indique le journaliste, auteur et photographe.

Il découvre aussi le Yézidisme, cette religion monothéiste de la communauté ethno-religieuse yézidie qui est présentée par ses pratiquants comme plongeant ses racines dans l'Iran antique, avec plus de 6700 ans d'histoire. Les yézidis forment une minorité confessionnelle présente exclusivement chez les Kurdes.

" En Irak, explique-t-il, chacun s'identifie non pas au regard de sa citoyenneté, ce qui est un manque, mais au regard de sa communauté. Ce livre (en français, anglais et arabe) est prioritairement destiné à ces populations-là, qu'elles soient en Irak ou en diaspora"

Une densité importante à Mossoul et dans la plaine de Ninive

En 1991, il y avait environ 1,5 millions de chrétiens en Irak sur une population de 50 millions d'habitants environ, et 600 000 à 800 000 Yézidis. Aujourd'hui, même si les chiffres sont aléatoires, il reste 250 000 à 400 000 Chrétiens sur place et environ 400 000 Yézidis encore présents en Irak.

C'est à Mossoul que la présence chrétienne est la plus évidente historiquement et que s'est structurée une bonne partie de l'Eglise. Il y a eu beaucoup d'actes de vandalisme par Daesh sur les églises, couvents, monastères et ermitages. "Tous les monuments chrétiens ont été saccagés par l'organisation Etat islamique. Les reconstructions s'avèrent plus ou moins compliquées selon l'état du monument, mais le processus de destruction venait de commencer". Pour le patrimoine yézidi, le processus de destruction était particulièrement clair et évident. "Daesh s'acharnait sur ce patrimoine naturel ou bâti, le détruisant systématiquement et immédiatement à l'explosif ou en brûlant les vergers d'oliviers plantés il y a des milliers d'années".

"Je ne sais pas de quoi demain sera fait mais l'espérance, c'est ce qui permet de se lever, de continuer à marcher et de rêver qu'un avenir est possible", conclut Pascal Maguesyan.