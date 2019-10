Mgr Cazaux et le combat pour l'égalité scolaire (1945-1959)

De son discours célèbre, lors d’un meeting géant à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 23 avril 1950, prônant la grève de l’impôt pour se faire entendre du gouvernement français, à ses entrevues avec Michel Debré puis avec le général de Gaulle, un des marqueurs de l’épiscopat de Mgr Cazaux, fut son combat pour l’égalité scolaire. Une guerre ouverte, afin que l’Enseignement libre puisse être reconnu dans son rôle de service public et obtienne un soutien financier de la part de l’Etat, qui culmina au Printemps 1950, qui amena l’évêque de Luçon à Rome pour s’expliquer, et qui connut un dénouement avec les lois Marie et Barangé en 1951 et la loi Debré en 1959. Avec le recul, force est de constater que l’appel à la désobéissance civile de l’évêque Vendéen bénéficia à tout l’Enseignement libre en France et fit évoluer son statut de manière nationale.