Michel Villedey : les moyens d'un maire pour préserver le patrimoine

Il a été maire pendant 12 ans à Thorigné d'Anjou , et Président départemental des Vieilles Maisons françaises pendant 9 ans . Dans ces deux missions , il passe la main . Et , à l'heure des bilans , il dit ce que sont les moyens d'un maire pour faire respecter le patrimoine quand sont en balance la restauration d'une Eglise et la construction d'un stade de foot.

A la rentrée , il ne restera pas les pieds dans le même sabot , puisqu'il va s'intéresser , pour sa paroisses , 14 clochers et une chapelle , à la manière de rescuter l'âme de ces lieux.