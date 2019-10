Monique Astié : une écologiste passionné ... avant l'heure

Monique Astié , professeur de biologie végétale et docteur en sciences naturelles , ne cesse d'avoir les yeux rivés sur les plantes et arbres qui nous entourent . Cette passionnée du vivant livre son rapport aux herbiers , dont l'Anjou est riche - tant au Museum d'histoire naturelle qu'à la Catho .Elle s'affirme comme une écologiste convaincue. Et pas de la 25 ème heure !