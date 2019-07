Montrond les Passerelles

Depuis un an maintenant, les Montrondais bénéficient d'un nouveau lieu à la fois culturel et convivial, les Passerelles, un nom qui lui convient à merveille.

Dans cette émission "Découverte" de notre semaine d'été de Montrond, Serge Percet, premier adjoint, Amandine Magand, directrice de la médiathèque, Marion Laulagnier, animatrice du secteur numérique et Joël Patural, directeur de la MJC, sont au micro de Solange Simon.