Mouilleron-en-Pareds : ici bat le double-cœur de l’âme vendéenne

A la limite sud du Bocage vendéen, se dresse la colline des moulins de Mouilleron-en-Pareds. Le site, prisé des marcheurs, culmine à 180 mètres et ouvre un panorama sur les collines des Alouettes aux Herbiers celles de Pouzauges, mais aussi vers la plaine de Chantonnay. Un panorama certes, mais aussi un symbole, la colline et son moulin, les fruits de la terre et du travail, mais aussi ces ailes de moulin qui donnaient l’alerte dans l’année 1793. Mouilleron, demeure un coin de Vendée qui par son histoire, ses lieux, offre une synthèse parfaite, un raccourci sur quelques kilomètres carrés de toute l’âme vendéenne, des contrastes et des luttes qui la traversèrent. RCF Vendée vous emmène sur les traces où sont nés, où ont vécu des personnalités aussi différentes que Georges Clémenceau et Jean de Lattre de Tassigny. Mouilleron garde toujours aujourd’hui la mémoire des deux victoires, celle de 1918 et celle de 1945. C’est en terre vendéenne et en terre mouilleronnaise que se sont forgés deux amours de la même patrie, la France.