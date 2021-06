Musée des Coiffes aux Ponts de Cé : ... au fil de l' Orient

Le Château des Ponts de Cé fut une villégiature du Roi René et connut des fortunes diverses au cours des siècles jusqu'à ce que la ville récupère les lieux et en fasse un Musée des Coiffes . Un peu de folklore , mais surtout l'art de la dentelle et du tissage . Edwige Chatoux , animée par sa passion de l'Orient ,y a pensé une exposition sur les techniques de broderie en Inde , Vietnam , Chine . Sans oublier la création contemporaine , qui renouvelle le regard porté sur ce patrimoine tissé . De fil en aiguille , elle nous fait découvrir un monde où les motifs brodés racontent les cultures .