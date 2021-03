Musiques pour Temps Pascal

Pâques est là. C'est une fête joyeuse , même s'il y a un chemin de Croix pour y parvenir.Mais la vie triomphe de la mort . Et pour accompagner nos médiations en ce temps pascal , nous avons demandé à Catherine Lepinard , qui , depuis six ans , accompagne les auditeurs de RCF , aux concerts angevins , de choisir des compositeurs fêtant la Résurrection. Chants grégoriens , oratorio de Bach , mais aussi chants orthodoxes russes ou juifs ... La musique élève l'âme , et accompagne nos émotions.