Naissance du Musée Dauphinois

Tout de suite à son arrivée à Grenoble, Hippolyte Muller occupa ses loisirs à fouiller le sol de la ville et des environs, à explorer les grottes, à recueillir partout des vestiges du passé. Tour à tour, archéologue, paléontologue, ethnologue, collectionneur, expérimentateur, il rassembla au fil des années à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, un indescriptible bric à brac : bronzes, poteries, outils, meubles, etc... Le maire lui octroya, pour entreposer toutes ses trouvailles précieuses, les locaux inoccupés de l'arsenal militaire, ancienne chapelle de Sainte-Marie-d'en-Bas, rue Très-Cloîtres. C'était en 1906. M. Muller y installa son Musée Dauphinois, qui sera transféré en 1968 à Sainte-Marie-d'en-Haut.