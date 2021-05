Napoléon en Anjou : les notes des premiers Préfets !

" Le 5 Mai 1821 , Napoléon meurt à St Hélène . Foin des débats sur les grandes batailles , regards sur les œuvres durables : les codes civil et pénal ; et la création des frontières administratives . Elisabeth Verry , directrice des Archives départementales , a exhumé pour Cher Patrimoine , les constats des Premiers Préfets angevins . Leurs difficultés de logement,de recrutement de fonctionnaires .Un texte d'amnistie a pacifié un Anjou marqué par les Guerres de Vendée . On découvre aussi qu'il vint , presque furtivement , en séjour angevin à Saumur , Serrant et Angers . Et que les arcs de triomphe sur son passage , ont été recyclés , quelques années plus tard . L'aigle impériale a été dissimulé sous les fleurs de lys ."