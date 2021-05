Originaire des Mauges, Yannick Guillou est l’auteur de trois ouvrages consacrés aux généraux Haxo et Travot. Il vient de faire paraître aux éditions Edhisto une étude inédite : « Napoléon et l’Empire ottoman », qui met en lumière un aspect souvent oublié de la géopolitique napoléonienne que sont les relations entretenues par la France et la Sublime Porte de Constantinople, dans une période complexe et mouvementée. Un ouvrage préfacé par le professeur Thierry Choffat, spécialiste de l’Histoire napoléonienne, et qui bénéficie du label « 2021 année Napoléon », décerné par la fondation Napoléon en ce bicentenaire de la mort de l’Empereur à Sainte-Hélène. »