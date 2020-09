Napoléon et Rouen

Jean-Pierre Chaline nous donne la vision de l'historien, spécialiste du XIXè siècle, sur Napoléon Ier et Rouen : ses deux visites, en 1802 et 1810, le souvenir de Napoléon, le retour des cendres à Cherbourg et au Val de la Haye en 1840, les statues de Cherbourg et Rouen