Normandie Impressionniste 2

Dans quelques jours commence l'édition 2020 du Festival Normandie Impressionniste. Pour en savoir plus, nous avons demandé à Philippe Piguet, commissaire général, et Selma Toprak, directrice du festival, de venir nous présenter le programme et nous guider dans les quelque 500 événements qui se dérouleront d'avril à septembre 2020 dans tout le territoire de la Normandie.